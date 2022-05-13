«Просто хочу понять!» Соловьев снова напал на губернатора Куйвашева

«А губернатор, которого зачем-то [шансонье] Александр [Новиков] защищал, может высказать свое отношение [к спецоперации]? Вот от Куйвашева я такого не услышал. Можно узнать его позицию? Просто хочу понять! И не только его, кстати. Многих представителей нашей элиты», — сказал Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE».