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51 минуту назад

Российским дачникам назвали растения, за высадку которых грозит уголовный срок

Слово и Дело

Владельцы дачных участков должны внимательно следить за тем, что растет на их территории, поскольку за выращивание некоторых растений им может грозить уголовный срок. Об этом предупредил председатель Союза садоводов России Юрий Шалыганов.

Российских дачников предостерегли от возможности получить уголовный срок
Фото: ТАССТАСС

Тюремный срок может грозить за голубой лотос и мимозу хостилис. Они внесены в перечень растений, содержащих наркотические средства, и подлежат контролю на территории России.

«У этих растений цветки и листья обладают наркотическими свойствами. Статья 231 УК РФ причисляет к крупному размеру выращивание более десяти растений, особо крупному — более 100», – пояснил эксперт.

Таким образом, срок наказания будет зависеть от количества посадок. Если на участке будет высажено более сотни запрещенных растений, можно получить до восьми лет заключения, пишет «Аргументы и Факты».

Общество,Юрий Шалыганов,
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