Российских дачников предостерегли от возможности получить уголовный срок

Владельцы дачных участков должны внимательно следить за тем, что растет на их территории, поскольку за выращивание некоторых растений им может грозить уголовный срок. Об этом предупредил председатель Союза садоводов России Юрий Шалыганов.

Фото: ТАСС ТАСС

Тюремный срок может грозить за голубой лотос и мимозу хостилис. Они внесены в перечень растений, содержащих наркотические средства, и подлежат контролю на территории России.

«У этих растений цветки и листья обладают наркотическими свойствами. Статья 231 УК РФ причисляет к крупному размеру выращивание более десяти растений, особо крупному — более 100», – пояснил эксперт.