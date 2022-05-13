Покинувшему театр Вахтангова Сухорукову нашли замену

Народный артист РФ Виктор Сухоруков принял решение выйти из спектакля "Улыбнись нам, Господи" в Театре им. Вахтангова, роль была передана народному артисту РФ Сергею Маковецкому, сообщил ТАСС в пятницу директор театра Кирилл Крок.

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"Виктор Иванович Сухоруков был приглашенным артистом. В январе он нам объявил, что ему исполняется 70 лет и он более не желает исполнять роль Авнера в спектакле "Улыбнись нам, Господи", поэтому мы сделали ввод. Теперь эту роль играет Сергей Маковецкий", - сказал директор.

Сухоруков не состоял в труппе Театра им. Вахтангова. В 2021 году артист покинул Театр им. Моссовета, в котором проработал 10 лет.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в ГИТИСе. По окончании театрального вуза уехал в Ленинград, где сменил несколько театров, в том числе работал в Театре комедии имени Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Также играл в различных постановках в Москве. С 2011 по 2021 год служил в Театре имени Моссовета.