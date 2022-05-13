"Руки мне не подчиняются": Звягинцев рассказал о коме

Российский режиссер Андрей Звягинцев рассказал о своем самочувствии после комы на фоне осложнений, вызванных COVID-19. Сценарист остался «прикован к кровати».
Звягинцев впервые вышел на связь с поклонниками после борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам режиссера, на данный момент его пространство ограничивается больничной койкой.
«Мое пространство и время теперь ограничивается 1,5-2 метра — кроватью в клинике. Можно сказать, что я прикован к ней и с нее и не встаю, но в последние 2 месяца я нахожусь в пространстве новостной ленты», – сообщил Звягинцев в интервью для «Радио Долин».
Сценарист продолжает реабилитацию в немецком городе Висбаден – там он находится с середины августа прошлого года. Во время беседы с журналистом Антоном Долиным, сидя в инвалидном кресле, режиссер описал, как медики выводили его из комы. При этом непростом процессе Звягинцева мучили видения.
«Я видел каких-то людей в углу, просил их удалиться. Это надо испытать — пересказать невозможно. Когда я пришел в себя, я осознал, что руки мне не подчиняются. У меня предметы вываливались из рук. Я не мог есть — меня кормили медсестры», – вспомнил режиссер.
Отметим, что сценаристу диагностировали полинейропатию. Несмотря на это, к нему постепенно возвращается способность двигаться, а также контролировать движение рук и ног. Звягинцев посещает физиотерапию и учится заново ходить при помощи различных тренажеров.