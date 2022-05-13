"Руки мне не подчиняются": Звягинцев рассказал о коме

«Мое пространство и время теперь ограничивается 1,5-2 метра — кроватью в клинике. Можно сказать, что я прикован к ней и с нее и не встаю, но в последние 2 месяца я нахожусь в пространстве новостной ленты», – сообщил Звягинцев в интервью для «Радио Долин».