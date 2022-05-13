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35 минут назад

СМИ: Бута хотят обменять на арестованную в РФ баскетболистку Грайнер

Мария Иванова

Осужденного в США россиянина Виктора Бута могут обменять на арестованную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

Стало известно о планах по обмену Бута
Фото: ReutersReuters

Бута задержали в Таиланде в 2008 году по запросу США. Штаты обвинили его в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами.

В 2010 году Бута экстрадировали в США, еще через полтора года суд в Нью-Йорке приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицает свою вину, власти России называют дело политическим.

Американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер арестовали в начале марта 2022 года, обвинив в контрабанде наркотиков.

Служебная собака в аэропорту Шереметьево указала, что в ее ручной клади находятся наркотики. Позже в сумке Грайнер нашли вейпы, в картриджах к которым была жидкость с гашишным маслом.

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Против баскетболистки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в значительном размере. По этой статье ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник «Газеты.ру» рассказал, что сейчас Грайнер находится в одном из подмосковных следственных изоляторов.

«Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», - заявил собеседник издания.

Источник газеты во ФСИН заявил, что обмен Бута на Грайнер «крайне вероятен».

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Аэропорт Шереметьево,ФСИН,
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