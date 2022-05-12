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23 минуты назад

Находящимся на Шри-Ланке россиянам дали советы по безопасному отдыху

Елена Прошина

Российским туристам, находящимся в данный момент на Шри-Ланке, порекомендовали ездить на экскурсии только в составе организованных групп и не вступать в конфликты с полицией или местными жителями. Такие советы по безопасному отдыху дали в Ассоциации туроператоров России.

Находящимся на Шри-Ланке россиянам дали советы по безопасному отдыху
Фото: globallookpressgloballookpress

«На территориях отелей туристы не испытывают неудобств. Службы отеля, рестораны при отелях работают в штатном режиме. Туристам, вопреки слухам, разрешено покидать отели. Россияне могут передвигаться в стране либо на арендуемом трансфере, либо на туристических автобусах», — сообщили в China Travel и ПАКС.

Туристы из РФ могут использовать свои проездные ваучеры и билеты для перемещения по острову, в том числе, для проезда в аэропорт. Если потребуется, то нужно будет предъявить их военным. Кроме того россиянам советуют отправляться на экскурсии только с официальными представителями своей принимающей компании, трансферы выполняются по расписанию.

В TEZ TOUR отметили, что россияне не подавали жалоб на отдых на Шри-Ланке, но представители принимающих компаний на острове находятся на постоянной связи с туристами из РФ и решают все вопросы по мере их возникновения.

Туроператоры также резюмировали, что на текущий момент отдыхать в республике все еще безопасно при условии соблюдения простых правил: ездить на экскурсии с официальными представителями принимающих компаний, не присоединяться к протестам, не вступать в конфликты с армией/полицией или местными жителями.

В настоящий момент на Шри-Ланке продолжается политический кризис, вызванный недовольством экономической политикой президента и правительства. На острове проходят протесты местного населения, было несколько попыток штурма здания резиденции премьер-министра. В связи с беспорядками в стране ввели режим ЧС.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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