Объявленный в розыск Аскеров раскрыл свое местонахождение

Бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров рассказал, что уехал из России в Азербайджан. Как сообщает «Пятый канал», мужчина заявил, что не собирается возвращаться.
Аскеров отметил, что несколько месяцев назад представители игры звали его вернуться в интеллектуальное шоу, но он отказался.
«Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а я сажусь и выигрываю», — заявил он.
При этом Аскеров рад тому, что «Что? Где? Когда?» продолжает выходить на Первом канале.
«Должна же быть хоть одна нормальная передача», — добавил он.
Напомним, что об уголовном деле в отношении Аскерова по статье о реабилитации нацизма стало известно 27 апреля. Его причиной стал пост знатока в соцсетях о полководце Георгии Жукове. 11 мая МВД объявило Аскерова в розыск.