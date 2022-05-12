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1 час назад

Объявленный в розыск Аскеров раскрыл свое местонахождение

Елена Прошина

Бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров рассказал, что уехал из России в Азербайджан. Как сообщает «Пятый канал», мужчина заявил, что не собирается возвращаться.

Объявленный в розыск Аскеров раскрыл свое местонахождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аскеров отметил, что несколько месяцев назад представители игры звали его вернуться в интеллектуальное шоу, но он отказался.

«Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а я сажусь и выигрываю», — заявил он.

Ровшан Аскеров ответил на решение МВД объявить его в розыск

При этом Аскеров рад тому, что «Что? Где? Когда?» продолжает выходить на Первом канале.

«Должна же быть хоть одна нормальная передача», — добавил он.

Напомним, что об уголовном деле в отношении Аскерова по статье о реабилитации нацизма стало известно 27 апреля. Его причиной стал пост знатока в соцсетях о полководце Георгии Жукове. 11 мая МВД объявило Аскерова в розыск.

Общество,Ровшан Аскеров,Георгий Жуков,Первый канал,
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