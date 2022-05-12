Объявленный в розыск Аскеров раскрыл свое местонахождение

Бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров рассказал, что уехал из России в Азербайджан. Как сообщает «Пятый канал», мужчина заявил, что не собирается возвращаться.

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Аскеров отметил, что несколько месяцев назад представители игры звали его вернуться в интеллектуальное шоу, но он отказался.

«Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушли по политическим причинам. Получается, куча людей отказалась, а я сажусь и выигрываю», — заявил он.

При этом Аскеров рад тому, что «Что? Где? Когда?» продолжает выходить на Первом канале.

«Должна же быть хоть одна нормальная передача», — добавил он.