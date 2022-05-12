Олег Тиньков: биография, личная жизнь и состояние

Олег Тиньков — российский миллиардер и банкир — сам себя предпочитает называть предпринимателем. На самом деле он успел организовать и удачно продать несколько компаний. Кажется, все, за что он берется, буквально обречено на успех. «Рамблер» рассказывает, где родился Олег Тиньков, с чего начинал и как добился высоких результатов.

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С чего все начиналось

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Будущий предприниматель родился в Ленинск-Кузнецком. Это небольшой шахтерский городок, в который когда-то приехали его бабушка и дедушка по отцовской линии. Они были тамбовскими дворянами, но, спасаясь от голода и гражданской войны, покинули родные места. Кстати, много позже герб его семьи появится на логотипе банка «Тинькофф». Дед работал на шахте, туда же устроился и его младший сын Юрий — будущий отец Олега.

Предки по материнской линии также были выходцами из дворян, но самарских. Они были вынуждены покинуть родные места, но отправились еще дальше — в Хабаровский край. Там родилась Валентина, которая позже вслед за старшей сестрой переедет в Ленинск-Кузнецкий и познакомится с Юрием.

Отец Олега очень хотел получить высшее образование и даже поступил в Томский университет после армии, но через два года вернулся на шахту, чтобы содержать свою семью. Мама работала в ателье портнихой, а также много шила на заказ.

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Олег Тиньков родился 25 декабря 1967 года. Он неплохо учился в школе, любил литературу, географию и химию, а вот примерным поведением не отличался. Родители решили отдать его в спортивные секции — бокс и велосипед. В итоге велосипедный спорт по-настоящему увлек Олега, в секции ему дали спортивный велосипед «Старт-Шоссе», на котором он постоянно тренировался и уже через полгода выиграл первую гонку.

Дальше — больше. Олег начал выступать на соревнованиях в разных городах, там он мог покупать дефицитные товары и продавать их в родном городе с хорошей наценкой. Вообще-то фарцовка была запрещена, но спортсменам многое сходило с рук. На заработанные деньги он купил себе подержанный итальянский велосипед Colnago, продолжил усердно тренироваться и выигрывать гонки, в 1984 году он стал кандидатом в мастера спорта, а еще через год — мастером спорта.

После школы он продолжил заниматься спортом и устроился на завод помощником токаря, в 18 лет он пошел работать в шахту. Тогда он надеялся, что его возьмут в Спортивный клуб армии, но место оказалось занято, и после призыва пришлось служить в пограничных войсках в Приморском крае. К концу службы он даже думал остаться в рядах вооруженных сил, но решил вернуться домой.

После армии он отправился в Ленинград, где сумел поступить в Горный институт. Его взяли, закрыв глаза на слабый аттестат и приняв во внимание службу в армии, работу в шахте и спортивные достижения. В том же институте учились иностранцы, это для предприимчивого Олега открывало широкие перспективы. Он вновь занялся фарцовкой.

Первый бизнес Олега Тинькова

Студент Олег Тиньков покупал у однокурсников и однокурсниц косметику, кассеты, джинсы и другие дефицитные вещи, а потом перепродавал в родном городе. Там в то время работали югославы на строительстве больницы, у них он покупал валюту, с которой возвращался в Ленинград.

Со временем Олег Тиньков начал торговать фотоаппаратами, видеомагнитофонами и другой техникой. Институт он бросил на третьем курсе, как и его отец. Вести дела ему помогала его девушка Рина Восман, у которой были родные в Польше. Через двадцать лет он на ней женится. Они покупали электроприборы в хозяйственных магазинах, продавали в Польше, а там покупали электронику и технику для офисов. Этот бизнес они вели вместе с сокурсниками Олегом Жеребцовым (будущим основателем сети магазинов «Лента»), Олегом Леоновым (будущим основателем «Дикси») и Андреем Рогачевым (будущим создателем «Пятерочки»).

«Техношок»

В 1993 году Олег Тиньков занялся оптовой торговлей электроникой из Сингапура. Для этого он открыл товарищество с ограниченной ответственностью «Петросиб».

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Позже оптовая торговля стала приносить меньше прибыли, и Олег Тиньков решил открыть розничный магазин, сначала под маркой Sony. Но бизнес рос, и в 1995 году открылся первый магазин «Техношок». Электроника в нем продавалась по самым высоким ценам, но покупатели туда шли. Через два года он продал бизнес за семь миллионов долларов, которые вложил в новый бизнес.

«Music Шок»

Параллельно с «Техношоком» Олег Тиньков развивал сеть музыкальных магазинов и даже открыл звукозаписывающую компанию. Но этот бизнес не приносил высоких доходов, а был скорее для души. Кстати, на открытии первых магазинов выступали Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Жанна Агузарова. В 1998 году он продал и этот бизнес.

«Дарья»

Деньги от продажи «Техношока» Олег Тиньков вложил в производство пельменей и других замороженных продуктов под брендом «Дарья», который назвал в честь дочери. Пельмени «Дарья» широко рекламировались по телевидению и пользовались большой популярностью. В 2001 году компанию выкупил Роман Абрамович за 21 миллион долларов.

Пиво «Тинькофф»

Первый ресторан с пивоварней открылся в Санкт-Петербурге в 1998 году. Чуть позже появилась собственная линия по разливу пива в бутылки. Затем рестораны открылись в Москве, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Владивостоке и Сочи. Пиво выпускалось под марками «Тинькофф», «Текиза», «Т». В 2003 году открылся собственный завод по производству пива, затем был построен второй. Этот бизнес Олег Тиньков продал в 2005 году примерно за 200 миллионов долларов.

«Тинькофф банк»

В 2005 году у Олега Тинькова появилась идея открыть первый в России банк с дистанционным обслуживанием. Над проектом работала Boston Consulting Group. Чтобы получить банковскую лицензию, Олег Тиньков купил московский «Химмашбанк».

Предприниматель вложил около 70 миллионов долларов и запустил банк «Тинькофф. Кредитные системы» без привычных офисов для клиентов. В 2015 году банк сменил название на более краткое «Тинькофф банк». Все операции можно было выполнять в банкоматах или через мобильное приложение, а карту банка привозил курьер в любое удобное место.

В 2020 году активно обсуждалась возможная продажа банка «Яндексу» за 5,5 миллиарда долларов, но сделка не состоялась. В 2022 году долю Олега Тинькова купила компания «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину. По оценкам СМИ, он получил от 70 до 350 миллионов долларов.

«Катюша»

Олег Тиньков возобновил занятия велоспортом в 2004 году, позже он собрал целую команду Tinkoff Credit Systems. Спортивные успехи привлекли внимание спонсоров из «Газпрома» и «Ростехнологий», и команда расширилась и получила новое название — «Катюша». Она просуществовала до 2016 года, когда Олег Тиньков был вынужден прекратить финансирование по разным причинам.

Налоговый скандал

В 2020 году Олега Тинькова обвинили в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год, в то время он еще был гражданином США (с 10 сентября 1996 года по 28 октября 2013 года). Ему пришлось заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы остаться на свободе, так как на его арест уже был выдан ордер. Налоговые претензии США удалось урегулировать в октябре 2021 года, Олег Тиньков обязался выплатить 506,8 миллиона долларов, включая 248,5 миллиона долларов неуплаченных налогов.

Болезнь

В 2019 году Олег Тиньков узнал о страшном диагнозе, у него подтвердилась острая лейкемия. Ему назначили несколько курсов химиотерапии, наступила ремиссия, но позже все равно потребовалась пересадка костного мозга. Операция прошла не так успешно, как планировалось, начался сепсис. Улучшение наступило после второй операции. В феврале 2021 года от открыл благотворительный фонд семьи Тиньковых для помощи тем, кто страдает лейкемией.

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Семья и личная жизнь Олега Тинькова

С Риной Восман Олег Тиньков познакомился еще в институте, они вместе делали первые шаги в бизнесе, рожали и воспитывали детей, а поженились спустя двадцать лет — в 2009 году. Дочь Дарья училась в Королевском колледже Лондона, сыновья Павел и Роман — в школе Святого Эдуарда в Оксфорде.