Историк раскритиковал новую инициативу Минпросвещения

Учебная литература должна базироваться на исследованиях, а не газетных публикациях.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился автор пятитомного «Полного курса истории России» Евгений Спицын. Он считает, что дети и так достаточно сильно загружены учёбой.
«Я выступаю против [инициативы дополнить учебники новейшей истории России событиями этого года — прим. ГМ], потому что это носит конъюнктурный характер. Надо иметь в виду, что курс истории в школе не бесконечен, он имеет определённое количество часов, у детей и так огромный объём, который они должны пройти по истории России и истории зарубежных стран, количество часов итак сокращено по сравнению с советской школой. У детей практически нет целостного исторического образования в средней и старшей школе. История — это наука и базой для неё должны служить не газетные публикации или мемуары участников событий, а исторические источники. Если нет ещё полноценных трудов по этой эпохе, то что говорить о самом учебнике?»
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что историческое просвещение в первых классах начнётся с 1 сентября 2022 года. Также в новом учебном году вводятся киноуроки на исторические темы. Кроме этого глава ведомства сообщил, что учебники по истории до конца 2022 года могут быть дополнены текстами по новейшим событиям.