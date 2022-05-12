В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Историк выступил против инициативы Минпросвещения дополнить учебники новейшей историей

Говорит Москва

Учебная литература должна базироваться на исследованиях, а не газетных публикациях.

Историк раскритиковал новую инициативу Минпросвещения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился автор пятитомного «Полного курса истории России» Евгений Спицын. Он считает, что дети и так достаточно сильно загружены учёбой.

«Я выступаю против [инициативы дополнить учебники новейшей истории России событиями этого года — прим. ГМ], потому что это носит конъюнктурный характер. Надо иметь в виду, что курс истории в школе не бесконечен, он имеет определённое количество часов, у детей и так огромный объём, который они должны пройти по истории России и истории зарубежных стран, количество часов итак сокращено по сравнению с советской школой. У детей практически нет целостного исторического образования в средней и старшей школе. История — это наука и базой для неё должны служить не газетные публикации или мемуары участников событий, а исторические источники. Если нет ещё полноценных трудов по этой эпохе, то что говорить о самом учебнике?»

Кравцов: Школьные учебники по истории дополнят новейшими событиями до конца года

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что историческое просвещение в первых классах начнётся с 1 сентября 2022 года. Также в новом учебном году вводятся киноуроки на исторические темы. Кроме этого глава ведомства сообщил, что учебники по истории до конца 2022 года могут быть дополнены текстами по новейшим событиям.

Общество,Евгений Спицын,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители