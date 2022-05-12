Историк раскритиковал новую инициативу Минпросвещения

«Я выступаю против [инициативы дополнить учебники новейшей истории России событиями этого года — прим. ГМ], потому что это носит конъюнктурный характер. Надо иметь в виду, что курс истории в школе не бесконечен, он имеет определённое количество часов, у детей и так огромный объём, который они должны пройти по истории России и истории зарубежных стран, количество часов итак сокращено по сравнению с советской школой. У детей практически нет целостного исторического образования в средней и старшей школе. История — это наука и базой для неё должны служить не газетные публикации или мемуары участников событий, а исторические источники. Если нет ещё полноценных трудов по этой эпохе, то что говорить о самом учебнике?»