Во время мира и на войне: как медсестры спасают жизни

12 мая - международный день медицинской сестры. В этот день родилась основоположница современного сестринского дела Флоренс Найтингейл. Об этом сообщает РИА Новости.

1/18 Санинструктор Валентина Грибкова перевязывает раненого, 1945 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/18 Заведующая здравпунктом геологов в поселке Серебряный Татьяна Девятова, 1970 год Фото: ТАСС 3/18 Медсестра лечебного пляжа санатория в Крыму А. Г. Мельникова проверяет состояние здоровья отдыхающей из Кабардино-Балкарии, 1977 год Фото: ТАСС 4/18 Ленинград. В родильном доме № 6, 1977 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/18 Медсестра Майрам Омурзакова во время осмотра механизатора, 1979 год Фото: ТАСС 6/18 Медсестра комнаты новорожденных Татьяна Жмученко, 1981 год Фото: ТАСС 7/18 Медсестра отделения детской урологии Елена Змушко с одним из своих юных пациентов, 1984 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/18 Сотрудники нового лечебного комплекса во время осмотра новорожденных, 1986 год Фото: ТАСС 9/18 Процедурная медсестра Татьяна Михайловна Василенко, 1990 год Фото: ТАСС 10/18 Госпиталь, расположенный в монастыре Нового Афона. Медсестра во время перевязки раненого, 1993 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/18 Медсестра Милетта Строганова причесывает командира экипажа космического корабля Александра Викторенко перед экзаменом в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 1994 год Фото: ТАСС 12/18 Военнослужащий федеральных сил и медсестра Лидия Михневич в гарнизонном госпитале, 1996 год Фото: ТАСС 13/18 Старшая медсестра московского детского приюта Красного Креста Людмила Филимонова с маленьким Ваней, 1997 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/18 Девушки-медсестры ополчения Донецкой народной республики, 2015 год Фото: РИА Новости 15/18 Медсестра Гуля и волонтер Софья Кузнецова с пациентками во время прогулки на территории Центра паллиативной медицины, 2016 год Фото: ТАСС 16/18 Студентка Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, 2019 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/18 Студентки Свято-Димитриевского училища сестер милосердия во время занятий, 2019 год Фото: ТАСС 18/18 Медсестра с пациентом в реанимации стационарного подразделения центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, 2020 год Фото: ТАСС

В России профессию медсестры учредил Петр I в 1722 году, подписав "Указ о назначении монахинь в госпитали ". Однако он был отменен Екатериной II. Лишь в конце XIX века врачи стали ходатайствовать о введении в штат больниц и госпиталей сестер милосердия для ухода за ранеными и больными.