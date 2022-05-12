Во время мира и на войне: как медсестры спасают жизни

12 мая - международный день медицинской сестры. В этот день родилась основоположница современного сестринского дела Флоренс Найтингейл. Об этом сообщает РИА Новости.
В России профессию медсестры учредил Петр I в 1722 году, подписав "Указ о назначении монахинь в госпитали ". Однако он был отменен Екатериной II. Лишь в конце XIX века врачи стали ходатайствовать о введении в штат больниц и госпиталей сестер милосердия для ухода за ранеными и больными.
Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. В 1974 году Международный Совет медсестёр принял решение отмечать праздник 12 мая. Медсестры за работой – в галерее «Рамблера».