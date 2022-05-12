На Ставрополье за майские праздники отдохнули более 30 тыс. человек

"В период со 2 по 8 мая в крае отдохнули свыше 30 тыс. человек, большая часть из них - на Кавминводах. Заполняемость санаториев и гостиниц составила в среднем 80%. Всего с начала года край посетили около 500 тыс. туристов", - говорится в сообщении.