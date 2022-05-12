На Ставрополье за майские праздники отдохнули более 30 тыс. человек

Города-курорты Кавказских Минеральных Вод посетили во время майских праздников более 30 тыс. человек, что сопоставимо с турпотоком в эти же даты 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ставрополья.
"В период со 2 по 8 мая в крае отдохнули свыше 30 тыс. человек, большая часть из них - на Кавминводах. Заполняемость санаториев и гостиниц составила в среднем 80%. Всего с начала года край посетили около 500 тыс. туристов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ставрополье вошло в "пятерку" самых популярных направлений отдыха среди российских туристов во время майских праздников в 2022 году.
В 2021 году на майские праздники курорты Ставрополья посетили также порядка 30 тыс. человек.
В группу курортов Кавказских Минеральных Вод входят четыре города: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.