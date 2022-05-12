В Краснодаре появится новый пляжный комплекс

На берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской к лету 2023 года появится новый пляжный комплекс. Об имеющихся планах со ссылкой администрацию города сообщает «Интерфакс».

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На территории нового комплекса разместят зону пляжного отдыха, детские и спортивные зоны, пункты проката, медиков и спасателей.

«Договор между муниципалитетом и инвестором уже заключен. Открыть пляжный комплекс планируют в 2023 году, к началу летнего сезона», — указали в пресс-службе, добавив, что работы по оборудованию комплекса начнутся в июне текущего года.

Агентство отмечает, что сейчас в Краснодаре оборудованных пляжей нет, однако глава города Андрей Алексеенко заявил, что скоро их будет несколько.

«Для размещения городских пляжных комплексов уже подобрано восемь земельных участков. Пилотный проект планируем реализовать в станице Старокорсунской», — пообещал он в своем Telegram-канале.