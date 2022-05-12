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1 час назад

Минкульт разъяснил, в каких музеях не будут продавать алкоголь

Секрет Фирмы

Московский эксперимент с продажей алкоголя крепостью до 16,5% (пиво, вино и т. д.), который утвердили власти столицы России, не будут проводить на площадках федеральных музеев и в музеях-заповедниках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры России. В ведомстве пояснили, что такое решение связано прежде всего с безопасностью произведений искусства.

Минкульт разъяснил, в каких музеях не будут продавать алкоголь
Фото: UnsplashUnsplash

В пример Минкульт привёл инцидент в 2018 году, когда вандал нанёс серьёзные повреждения полотну художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Поэтому ведомство решило не рисковать на таких площадках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в рамках эксперимента снял запрет на розничную продажу алкоголя в летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

Эксперимент проведут также в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. По данным «Ведомостей», постановление утвердили по просьбам рестораторов — в рамках поддержки бизнеса.

Однако предприятиям и заведениям необходимо иметь соответствующую лицензию, чтобы торговать спиртными напитками. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Общество,Илья Репин,Иван Грозный,Сергей Собянин,Минкультуры России,Правительство Москвы,
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