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48 минут назад

В России выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 065, до 18 245 394. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

В России выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Число госпитализаций за сутки увеличилось на 3 353, что почти втрое превышает показатель предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 7 регионах, рост - в 73, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 1 132 случая госпитализации.

Число смертей возросло за сутки на 111, до 377 359. Днем ранее были зафиксированы 98 смертей.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 6 930, до 17 626 344. Днем ранее там заявляли о 5 043 вылечившихся.

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