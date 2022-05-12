В России выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 065, до 18 245 394. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Фото: ТАСС ТАСС

Число госпитализаций за сутки увеличилось на 3 353, что почти втрое превышает показатель предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 7 регионах, рост - в 73, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 1 132 случая госпитализации.

Число смертей возросло за сутки на 111, до 377 359. Днем ранее были зафиксированы 98 смертей.