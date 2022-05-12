Пока вы спали: угроза контракту «Газпрома» и решение США по Украине

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Биологические лаборатории на Украине работали при участии неправительственных организаций и крупных фармацевтических компаний США. В эту деятельность были вовлечены корпорации Pfizer, Moderna, Merck, Parexel, а также связанная с Пентагоном компания Gilead. Об этом со ссылкой на полученные Минобороны России данные пишут «Известия».
В Минобороны также отметили, что имеются доказательства реализации военно-биологических программ на Украине и другими странами НАТО, в частности, Германией и Польшей. Опрошенные изданием эксперты обратили внимание, что неслучайно из биолабораторий «так быстро эвакуировали все, что смогли», спрятав по сути «концы в воду».
Страны ЕС уже почти месяц ведут переговоры о введении эмбарго на российскую нефть. Однако они осложняются тем, что экономика рада стран, например, Венгрии и Словакии, зависит от поставок из России. Готова ли Европа к отказу от российского «черного золота», разбирались «Известия».
Эксперты отмечают, что в 2021 году потребление Евросоюзом составляло около 2,1 млн баррелей в сутки сырой российской нефти и 1,5 млн баррелей нефтепродуктов. Быстро заместить такие объемы будет крайне сложно. «Нельзя исключать, что ЕС в конечном итоге лишь изображает активность, втайне надеясь, что ситуация на Украине как-нибудь разрешится и эмбарго можно будет быстро снять», - констатирует издание.
Ожидается, что сегодня власти Финляндии объявят о поддержке вступления страны в НАТО. Правящая партия Швеции обещала озвучить свою позицию по этому вопросу 15 мая. В Североатлантическом альянсе уже обещали рассмотреть заявки Финляндии и Швеции в ускоренном режиме, пишет «Коммерсант».
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал гарантии безопасности странам на время переходного периода. Декларации, подписанные им с руководством Финляндии и Швеции, гарантируют любую помощь, в том числе «военными средствами».
Объявленный Украиной форс-мажор и прекращение поставок российского газа через пункт Сохрановка ставит вопрос о продолжении оплаты «Газпромом» транзита по украинской территории в полном объеме, сообщает «Коммерсант».
Украинская сторона настаивает, что, несмотря ни на что, «Газпром» должен продолжать платить за транзит в соответствии с договором. В российской компании в свою очередь отметили, что «Украина создала такие условия, когда транзит газа через ее территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных «Газпромом» мощностей».
Администрация США разработала внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом, запретив передавать Украине информацию о местонахождении представителей российского военного руководства и данные для нанесения ударов по целям за пределами территории страны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Washington Post.
При этом запрет не распространяется на российских офицеров, которые находятся на Украине, в том числе и генералов. Источники отмечают, что отказ передавать данные о целях за пределами страны связан с опасением, что Соединенные Штаты могут быть объявлены «стороной, участвующей в ударах, которые Киев нанесет по территории России».