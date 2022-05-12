Пока вы спали: угроза контракту «Газпрома» и решение США по Украине

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Фото: ТАСС ТАСС

Минобороны РФ рассказало о схемах финансирования лабораторий на Украине

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Биологические лаборатории на Украине работали при участии неправительственных организаций и крупных фармацевтических компаний США. В эту деятельность были вовлечены корпорации Pfizer, Moderna, Merck, Parexel, а также связанная с Пентагоном компания Gilead. Об этом со ссылкой на полученные Минобороны России данные пишут «Известия».

В Минобороны также отметили, что имеются доказательства реализации военно-биологических программ на Украине и другими странами НАТО, в частности, Германией и Польшей. Опрошенные изданием эксперты обратили внимание, что неслучайно из биолабораторий «так быстро эвакуировали все, что смогли», спрятав по сути «концы в воду».

ЕС готовится к эмбарго нефти из России

Страны ЕС уже почти месяц ведут переговоры о введении эмбарго на российскую нефть. Однако они осложняются тем, что экономика рада стран, например, Венгрии и Словакии, зависит от поставок из России. Готова ли Европа к отказу от российского «черного золота», разбирались «Известия».

Эксперты отмечают, что в 2021 году потребление Евросоюзом составляло около 2,1 млн баррелей в сутки сырой российской нефти и 1,5 млн баррелей нефтепродуктов. Быстро заместить такие объемы будет крайне сложно. «Нельзя исключать, что ЕС в конечном итоге лишь изображает активность, втайне надеясь, что ситуация на Украине как-нибудь разрешится и эмбарго можно будет быстро снять», - констатирует издание.

Джонсон стал «крестным отцом» вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Ожидается, что сегодня власти Финляндии объявят о поддержке вступления страны в НАТО. Правящая партия Швеции обещала озвучить свою позицию по этому вопросу 15 мая. В Североатлантическом альянсе уже обещали рассмотреть заявки Финляндии и Швеции в ускоренном режиме, пишет «Коммерсант».

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал гарантии безопасности странам на время переходного периода. Декларации, подписанные им с руководством Финляндии и Швеции, гарантируют любую помощь, в том числе «военными средствами».

Контракт «Газпрома» с Украиной находится под угрозой

Объявленный Украиной форс-мажор и прекращение поставок российского газа через пункт Сохрановка ставит вопрос о продолжении оплаты «Газпромом» транзита по украинской территории в полном объеме, сообщает «Коммерсант».

Украинская сторона настаивает, что, несмотря ни на что, «Газпром» должен продолжать платить за транзит в соответствии с договором. В российской компании в свою очередь отметили, что «Украина создала такие условия, когда транзит газа через ее территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных «Газпромом» мощностей».

СМИ: в США запретили передачу Киеву данных о российском военном руководстве

Администрация США разработала внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом, запретив передавать Украине информацию о местонахождении представителей российского военного руководства и данные для нанесения ударов по целям за пределами территории страны. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Washington Post.