«Единая Россия» откроет центры гуманитарной помощи в Херсоне и Запорожье

"Приехал братский нам народ. И нужно помочь им трудоустроиться, наладить быт, чтобы они увидели, что им рады. Для нас это тоже поддержка - в той же судостроительной отрасли, рыбопромышленной, в строительстве нужны специалисты, и мы готовы их принять на работу. Сейчас принимаем все меры для того, чтобы помочь прибывшим закрепиться в Приморье", - отметил губернатор.