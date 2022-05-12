«Единая Россия» откроет центры гуманитарной помощи в Херсоне и Запорожье

Партия "Единая Россия" откроет в Херсоне и Запорожье центры, куда будет поступать гуманитарная помощь для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов в четверг.
"На следующей неделе мы открываем гуманитарный центр в Херсоне, через неделю - в Запорожье. "Единая Россия" с первых дней организовала гуманитарную миссию. Мы, безусловно, эту работу будем продолжать, пока на территории Донбасса не будет восстановлена мирная жизнь", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, слова которого привели в пресс-службе.
Как отметил Турчак, сейчас в Донбассе и освобожденных территориях работают уже 15 гуманитарных центров партии.
"Единая Россия" направила более 7,5 тыс. тонн гуманитарных грузов в Донбасс и на освобожденные территории", - уточнил Турчак во время посещения пункта временного размещения переселенцев из Донбасса и с Украины в Приморском крае, где проживают более 300 человек.
В здании организована работа федеральных, краевых и муниципальных органов власти, которые помогают переселенцам оформить необходимые документы, консультируют по различным вопросам.
Турчак поблагодарил жителей Приморья за участие в сборе гуманитарной помощи и высоко оценил работу с беженцами.
"Сейчас главная задача - помощь в восстановлении документов, в поиске работы. И губернатор организовал, по сути, выездной многофункциональный центр. Здесь работают специалисты Пенсионного фонда, Фонда медицинского страхования, региональных органов исполнительной власти в сфере образования, трудоустройства, социальной политики. К каждому человеку, семье подходят индивидуально. Очень важно, что оказали поддержку детям. Практически все [дети] ходят в школы, детсады. Волонтерское движение Приморского края помогает, занимаются с детьми", - подчеркнул Турчак.
В свою очередь губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что задача властей Приморья - социализировать приехавших в регион людей.
"Приехал братский нам народ. И нужно помочь им трудоустроиться, наладить быт, чтобы они увидели, что им рады. Для нас это тоже поддержка - в той же судостроительной отрасли, рыбопромышленной, в строительстве нужны специалисты, и мы готовы их принять на работу. Сейчас принимаем все меры для того, чтобы помочь прибывшим закрепиться в Приморье", - отметил губернатор.
"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. В центрах помощи можно получить продукты, сим-карты, медицинскую и психологическую помощь, найти пропавших родственников, идет прием заявок на получение пенсий и выплат, на временное трудоустройство. Партия собирает стройматериалы для восстановления инфраструктуры, закрытия тепловых контуров зданий.