Всероссийский фестиваль авторской песни пройдет в Нижнем Тагиле

Посвященный творчеству Булата Окуджавы VIII всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья...» пройдет в Нижнем Тагиле 13 и 14 мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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В пресс-службе указали, что выступать перед зрителями в эти дни будут исполнители из Тюменской, Курганской, Ростовской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областей, а также из Донецкой народной республики. Произведения известного поэта прозвучат в стенах санатория «Ключики» и в Нижнетагильском драматическом театре.

Кроме того, в эти дни для участников фестиваля проведут мастер-классы барды Андрей Крамаренко и Константин Вихляев.

Отмечается, что в дни проведения мероприятия Нижний Тагил посетят замдиректора Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкино Наталья Морозова, а также заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Сергей Безруков.