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17 минут назад

Алиса Фрейндлих высказалась о принадлежности Крыма

Елена Прошина

Актриса Алиса Фрейндлих высказала свою мнение о присоединении Крыма России. По ее словам, полуостров всегда принадлежал нашей стране, поэтому она считает такое решение правильным. Об этом она рассказала в интервью «АиФ».

Алиса Фрейндлих высказалась о принадлежности Крыма
Фото: ТАССТАСС

«Главное — что Россией недовольны. Почему именно — дело второе. Крым — не причина, а только повод проявить это недовольство. Мы дали повод. Но мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш», - сказала артистка.

Алиса Бруновна назвала «белибердой» ситуацию, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году отдал Крым Украине.

«Он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал», - заметила Фрейндлих.

Напомним, 9 мая, в День Победы, в семье Алисы Фрейндлих произошло радостное событие. Внучка актрисы Анна Мышинская родила второго ребенка. Мальчика назвали Юрием. Первое фото малыша Анна опубликовала в своем микроблоге.

Общество,Алиса Фрейндлих,КПСС,
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