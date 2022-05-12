Алиса Фрейндлих высказалась о принадлежности Крыма

Актриса Алиса Фрейндлих высказала свою мнение о присоединении Крыма России. По ее словам, полуостров всегда принадлежал нашей стране, поэтому она считает такое решение правильным. Об этом она рассказала в интервью «АиФ».
«Главное — что Россией недовольны. Почему именно — дело второе. Крым — не причина, а только повод проявить это недовольство. Мы дали повод. Но мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш», - сказала артистка.
Алиса Бруновна назвала «белибердой» ситуацию, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году отдал Крым Украине.
«Он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал», - заметила Фрейндлих.
Напомним, 9 мая, в День Победы, в семье Алисы Фрейндлих произошло радостное событие. Внучка актрисы Анна Мышинская родила второго ребенка. Мальчика назвали Юрием. Первое фото малыша Анна опубликовала в своем микроблоге.