Росавиация продлила отмену полетов на юг России

Росавиация 12 мая продлила отмену рейсов в аэропорты юга и центральной части России до четверга, 19 мая. Об этом сообщается на сайте агентства.

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В ближайшую неделю авиакомпании не будут летать в Симферополь, Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элисту.

Аэропорты этих городов закрыты с 24 февраля, Росавиация в марте и апреле еженедельно продлевала ограничения. Зону для полетов на фоне украинского кризиса признали небезопасной для гражданских воздушных судов.