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53 минуты назад

Росавиация продлила отмену полетов на юг России до 19 мая

Алиса Селезнёва

Росавиация 12 мая продлила отмену рейсов в аэропорты юга и центральной части России до четверга, 19 мая. Об этом сообщается на сайте агентства.

Росавиация продлила отмену полетов на юг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшую неделю авиакомпании не будут летать в Симферополь, Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элисту.

Аэропорты этих городов закрыты с 24 февраля, Росавиация в марте и апреле еженедельно продлевала ограничения. Зону для полетов на фоне украинского кризиса признали небезопасной для гражданских воздушных судов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами и аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Общество,Росавиация,
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