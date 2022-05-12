Россиян перестали пускать на зарубежные круизные лайнеры

Ряд зарубежных круизных компаний приостановили продажи круизов жителям России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Речь идет о компаниях Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. Россияне, купившие круизы ранее, смогут отправиться в путешествие, однако новые туры сейчас купить нельзя.

«Круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка. Так, например, агенты-партнеры Costa Cruises получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в сообщении АТОР.

Как уточнили в Costa Cruises, такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств. Однако желающие отправиться в круиз, все же, смогут это сделать. Некоторые крупные круизные компании пока продолжают сотрудничество с российским рынком - в их числе MSC Cruises.