Путин анонсировал план по независимости России от технологий Запада

Президент России Владимир Путин объявил о расширении деятельности образовательного центра «Сириус», задачей которого станет технологическая независимость России от Запада.
Об этом сообщает URA.RU.
«Энергия, смелость молодых людей будут помогать созданию новых смыслов, новых идей и новых решений. А "Сириус" послужит яркой путеводной звездой для них, причем не только в горизонте текущего десятилетия, но и на весь XXI век», — сказал Путин.
Он отметил, что учреждение «должно сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны». По словам Путина, самой важной задачей станет выполнение всех намеченных планов по формированию в Имеретинской долине мощного инновационного центра. Летом 2022 года планируется открытие современного лабораторного комплекса, который существенно усилит научную и образовательную базу «Сириуса», добавил он.
Особое внимание Путин попросил обратить внимание на молодежь Донбасса и заявил, что к центру проявляют страны ШОС и БРИКС, желающие развивать контакты с организацией.