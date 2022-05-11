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1 час назад

В Твери пройдет областной фестиваль духовых оркестров

Lenta.ru

Тверской областной дом народного народного творчества 15 мая проведет областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары». Об этом сообщает издание Tvernews.

В Твери пройдет областной фестиваль духовых оркестров
Фото: ТАССТАСС

Мероприятие пройдет на сцене Городского сада. В нем примут участие коллективы из 11 муниципальных образований Тверской области: Бежецкого, Кимрского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого районов, Лихославльского муниципального округа, Кашинского городского округа, городов Ржев, Кимры, Тверь. Гость фестиваля — духовой оркестр города Высоковск Московской области.

Цель фестиваля — сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой музыки, совершенствование исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности духовых оркестров и ансамблей, а также обмен опытом и налаживание контактов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре с 13 по 29 мая пройдет фестиваль «Зеркало эпохи» для популяризации современного искусства. Свои работы представят художники из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Грузии. На выставке можно будет увидеть более 40 картин и арт-объектов, посвященных взаимоотношениям человека и природы.

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