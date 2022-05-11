В Твери пройдет областной фестиваль духовых оркестров

Цель фестиваля — сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой музыки, совершенствование исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности духовых оркестров и ансамблей, а также обмен опытом и налаживание контактов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре с 13 по 29 мая пройдет фестиваль «Зеркало эпохи» для популяризации современного искусства. Свои работы представят художники из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Грузии. На выставке можно будет увидеть более 40 картин и арт-объектов, посвященных взаимоотношениям человека и природы.