В Твери пройдет областной фестиваль духовых оркестров

Тверской областной дом народного народного творчества 15 мая проведет областной фестиваль духовых оркестров «Тверские фанфары». Об этом сообщает издание Tvernews.
Мероприятие пройдет на сцене Городского сада. В нем примут участие коллективы из 11 муниципальных образований Тверской области: Бежецкого, Кимрского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торопецкого районов, Лихославльского муниципального округа, Кашинского городского округа, городов Ржев, Кимры, Тверь. Гость фестиваля — духовой оркестр города Высоковск Московской области.
Цель фестиваля — сохранение и пропаганда исполнительских традиций духовой музыки, совершенствование исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности духовых оркестров и ансамблей, а также обмен опытом и налаживание контактов.
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