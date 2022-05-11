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1 час назад

Россиянам посоветовали снова надеть маски

Вероника Полынина

В России в ближайшее время ожидается распространение новых подвидов штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА.5. Об этом сообщил «Радио 1» кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Россиянам посоветовали снова надеть маски
Фото: ТАССТАСС

По словам Крючкова, подвиды ВА.4 и ВА.5 начинают вытеснять доминирующую сейчас линию ВА.2. Новые разновидности отличаются еще большей заразностью и способностью уходить от сформировавшегося коллективного иммунитета.

Иммунолог посоветовал вернуться к ношению масок и соблюдению социальной дистанции, чтобы снизить риск заражения новыми линиями «омикрона».

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, я бы рекомендовал ношение масок в помещениях. И тем более – в общественном транспорте. Мне кажется, это абсолютно необходимо. Как и использование санитайзеров и соблюдение социальной дистанции в помещениях», - заявил Крючков.

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Он также рекомендовал не забывать о своевременной ревакцинации, потому что вакцины, хотя и не так эффективны против «омикрона», чем против более ранних штаммов коронавируса, «но все равно хорошо работают».

Общество,Николай Крючков,
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