Россиянам посоветовали снова надеть маски

В России в ближайшее время ожидается распространение новых подвидов штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА.5. Об этом сообщил «Радио 1» кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков .

По словам Крючкова, подвиды ВА.4 и ВА.5 начинают вытеснять доминирующую сейчас линию ВА.2. Новые разновидности отличаются еще большей заразностью и способностью уходить от сформировавшегося коллективного иммунитета.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, я бы рекомендовал ношение масок в помещениях. И тем более – в общественном транспорте. Мне кажется, это абсолютно необходимо. Как и использование санитайзеров и соблюдение социальной дистанции в помещениях», - заявил Крючков.

Он также рекомендовал не забывать о своевременной ревакцинации, потому что вакцины, хотя и не так эффективны против «омикрона», чем против более ранних штаммов коронавируса, «но все равно хорошо работают».