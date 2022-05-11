Милонов обрадовался отстранению россиян от "Евровидения"

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что рад отсутствию России на музыкальном конкурсе «Евровидение», который в эти дни проходит в итальянском Турине.

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По словам Милонова, конкурс «Евровидение» очень политизирован, в этом году «в моде» украинцы, но через год о них забудут и будут продвигать представителей других стран в соответствии с международной повесткой.

«Эта мода пройдет, в следующем году пусть украинцы не удивляются — о них забудут, будут защищать каких-нибудь других экзотических представителей», - сказал Милонов «Ленте.ру».

Депутат заявил, что России давно следовало прекратить участвовать «в этой помойке». По мнению Милонова, в РФ необходимо создать свой песенный конкурс «без извращенцев».

«Спецоперация очищает не только Украину, но и Россию — от любителей этой гнильцы, от этого музыкального дорблю с гнилым запахом», - заявил Милонов.