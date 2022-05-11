В России появится ГОСТ с требованиями к электросамокатам

ГОСТ с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют разработать в России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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Там отметили, что разработку стандарта запланировали на 2022 год. Им займется технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт».

«Он установит общие требования к безопасности ЭСИМ, к наличию тормозных систем, системе идентификации на дороге, прочности конструкции, наличию звуковых сигналов и тому подобному. Кроме того, в проекте ГОСТа обозначены требования к максимальной скорости движения ЭСИМ», — пояснили в Минпромторге.