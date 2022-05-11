На трассе под Магаданом медведи пристают к автомобилистам. Дикие звери атакуют проезжающие мимо легковые автомобили, требуя у людей еду. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятые очевидцами видеозаписи. На кадрах видно, как хищники останавливают машины, хватая их лапами за капот.
«Самостоятельно найти прошлогодние ягоды и коренья в лесу они пока не могут из-за снега. Охотоведы уже пытались прогнать косолапых, но тщетно», – говорится в публикации.
Голодные медведи вряд ли уйдут в тайгу до июня, уточняет источник со ссылкой на РИА Новости.