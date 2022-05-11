На трассе под Магаданом медведи пристают к автомобилистам. Дикие звери атакуют проезжающие мимо легковые автомобили, требуя у людей еду. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятые очевидцами видеозаписи. На кадрах видно, как хищники останавливают машины, хватая их лапами за капот.