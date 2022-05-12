Фестиваль "Зазеркалье" примет театры кукол из 13 регионов страны

Театры кукол из 13 регионов России примут участие во Всероссийском фестивале, который пройдет в Барнауле Алтайского края 20 по 25 сентября. Гостями мероприятия станут около 4 тыс. человек, сообщила на пресс-конференции в четверг директор Алтайского государственного театра кукол "Сказка" Надежда Васильева.

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"Для участия в фестивале нам направлено более 60 заявок со всей страны. В числе участников фестиваля - театры кукол из Новосибирска, Красноярска, Омска, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Сургута, Бурятии, Тюмени, Кургана, Нижневартовска, Карелии. В этом году мы расширяем границы и впервые в фестивале примут участие независимые театры. В числе экспертов фестиваля - театроведы из Санкт-Петербурга и Москвы", - сказала Васильева.

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Она уточнила, что возглавит экспертный совет заведующая Кабинетом театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей РФ Ольга Глазунова из Москвы. В числе наиболее ожидаемых постановок - опера марионеток "Собака-Камень" из Екатеринбурга, в которой будут задействованы не только марионетки, но и оркестр, живое актерское оперное пение.

"Я думаю, что за пять дней фестиваля около 4 тыс. зрителей посмотрят наши спектакли. Кроме того, открытие мы постараемся сделать в виде праздника на улице, перед зданием нашего театра в Барнауле, его смогут посетить все желающие", - подчеркнула Васильева.

В программе фестиваля есть и образовательный блок - серия мастер-классов для специалистов театров кукол. Так, организаторы проведут лабораторию теневого театра и изготовления декораций. Также запланирован онлайн мастер-класс с одним из зарубежных театральных режиссеров.