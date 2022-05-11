В России создали детско-юношеское объединение «Сила - в правде!»

Общественное детско-юношеское объедение "Сила - в правде!" создано в России , сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках открытого диалога со школьниками на площадке исторического парка "Россия - Моя история" на ВДНХ .

"Было предложение по поводу создания такого детского объединения ребят, которые интересуются историей, "Сила - в правде!". <...> Подписан соответствующий меморандум", - сказал Кравцов.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что участники объединения смогут формировать позицию о конкретных исторических событиях, основываясь на документах и достоверных источниках. Предложения активных и деятельных старшеклассников, готовых защищать и продвигать историческую правду, будут приняты ведомством в работу и появятся в школьной программе, будут также включены в программу воспитания.