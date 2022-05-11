В Дагестане начали размещать туристов в палатах медцентра

Один из медицинских центров Дагестана начал сдавать в аренду свои пустующие палаты туристам. Как выяснил Telegram-канал Mash, туристам предлагают отдохнуть в палатах из-за отсутствия пациентов.

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Частный медцентр находится в центре Дербента. К услугам туристов предлагаются 1-, 2- и 3-местные палаты-номера стоимостью от 1300 до 2500 рублей за сутки. Как уточняется в объявлении на сайте «Авито», у отдыхающих будет прямой выход к морю. Номера оборудованы телевизором, мини-баром и больничными койками вместо кроватей.

Такая услуга стала доступна, так как в медцентре почти нет пациентов, поэтому два этажа остались свободны. Их и решили предложить туристам. В Минздраве республики отказались комментировать инициативу, так как центр не относится к ведомству.

Напомним, недавно сервис Туту.ру опубликовал исследование, согласно которому для летнего отдыха в этом году россияне выбирают Крым, Кубань и Калининград. Также одним из популярных мест для отпуска будет Дагестан.