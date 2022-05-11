Уровень доверия россиян к ТВ за месяц упал на треть

Уровень доверия россиян к телевидению с марта по апрель 2022 года упал на треть, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса медиагруппы GroupM.

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17 марта 33% опрошенных называли телевидение источником информации, которому доверяют больше других. 27 апреля этот показатель снизился до 23%.

Всего опросе принимали участие более 1,7 тыс. респондентов от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением больше 100 тыс. человек.

При этом среди соотечественников, живущих за пределами крупных городов, в марте телевидение выбирали 34% респондентов, в апреле — 24%. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга показатель в тот же период упал с 27 до 21%.

Также в этот же период доверие к интернет-СМИ и официальным сайтом упало с 26% до 23%, а к соцсетям и Telegram-каналам — выросло с 19 до 23%.