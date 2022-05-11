На содержание дачи в летний сезон большинство россиян тратят менее 20000 рублей

Согласно опросу, только менее трети респондентов равнодушны к дачным участкам

Фото: ТАСС ТАСС

Майские выходные – начало дачного сезона. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, что для них дача – место отдыха или непрерывного труда.

Видео дня

У 39% опрошенных россиян в собственности есть дачный участок. 29% обходятся без него, 15% посещают загородные владения родителей или близких родственников. 13% круглый год живут в частном доме, 3% только задумываются о покупке, 1% арендуют участки в летнее время.

Большинство владельцев дач (57%) используют их для выращивания овощей и фруктов. 23% не занимаются земельными работами и просто отдыхают. Каждый десятый приезжает редко, только чтобы поддерживать хозяйство, 10% разводят декоративные растения или животных.

На содержание летнего дома чуть более половины респондентов (52%) тратят до 20 000 рублей за сезон. 26% вкладывают от 20 000 до 40 000 рублей, каждый десятый – от 40 000 до 60 000 рублей. 8% дача обходится в более чем 80 000 рублей, 4% – в диапазоне от 60 000 до 80 000 рублей.

Россияне, которые приезжают на дачу только погостить, в основном (62%) все равно помогают на огороде. 21% предпочитают отдыхать, 17% посещают загородный участок только на семейные праздники.

Большинство владельцев частных домов, которые живут в них постоянно (69%) также используют землю для сельскохозяйственных работ. 14% увлекаются декоративными растениями и цветами, 12% не занимаются земледелием, а устанавливают на участках пруды, бассейны, гриль и спортивные сооружения. 4% разводят животных, 1% сдают часть земли в аренду.

Содержание частного дома круглый год требует до 20 000 рублей в месяц – так ответили 87% владельцев. 8% тратят от 20 000 до 40 000 рублей, 5% – свыше 40 000 рублей.

Половина россиян, которая арендует дачи на летний сезон (51%), приезжает туда ради отдыха. 35% занимаются сельскохозяйственными работами, 14% между арендой дачи или квартиры для постоянного проживания выбирают первый вариант.

Респонденты, которые к дачам относятся скептически, рассказали почему придерживаются такого мнения. 43% считают, что это требует большого вложения сил, 36% уверены, что содержание участка обходится дорого. 12% любят городскую жизнь, а у 9% была дача ранее и такой опыт им не понравился.