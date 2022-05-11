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1 час назад

На Красном море появится новый роскошный курорт

Lenta.ru

Первый роскошный курорт Саудовской Аравии Red Sea на Красном море появится в 2023 году и сразу начнет принимать первых туристов. Об этом заявил директор по маркетингу проекта Абдалла аз-Захрани, передает РИА Новости.

На Красном море появится новый роскошный курорт
Фото: Artur Aldyrkhanov / UnsplashArtur Aldyrkhanov / Unsplash

По его словам, площадь нового объекта составит 28 тысяч квадратных километров. Саудовские власти планируют два этапа строительства. На первом, к концу 2024 года, они собираются возвести 16 отдельных курортов, из них два на суше и 14 на побережье, а также построить отели с тремя тысячами номеров. К этому времени на курорте должен заработать собственный аэропорт.

К 2030 году должен завершиться второй этап, планируется построить 22 курорта с восемью тысячами номеров.

Раньше Саудовская Аравия считалась страной, закрытой для посещения иностранцами. Исключение составляли лишь мусульманские паломники. Однако в последние годы королевство старается привлечь как можно больше туристов. Так, в 2019 году ввело электронные визы для путешественников, которые позволяют туристам оставаться в стране до 90 дней. Для ее получения необходимо оплатить сборы в размере 128 долларов.

В феврале 2021 года стало известно, что на острове Шурайра в Красном море начато строительство проекта люксовых отелей с пляжами и лагунами, который сможет составить конкуренцию знаменитым дубайским насыпным островам. При этом отмечалось, что большая часть островов архипелага останется с нетронутой первозданной природой.

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