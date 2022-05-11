Известный декоратор Ленкома госпитализирована с сердечным приступом

Одна из самых известных московских декораторов Татьяна Крылова госпитализирована прямо из театра. Как сообщает «МК», скорую 69-летней заведующей бутафорским цехом театра Ленком вызвали 10 мая около полудня из-за жалоб на сердце.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Крылову с предварительным диагнозом «нестабильная стенокрадия» доставили в городскую больницу № 1. Подробности состояния декоратора уточняются.

Напомним, что в апреле в больницу попала российская актриса театра и кино Любовь Толкалина. Артистка не назвала причины своего нахождения в медучреждении, однако отметила, что из-за стресса у нее появились проблемы со зрением.