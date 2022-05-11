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2 часа назад

Известный декоратор Ленкома госпитализирована с сердечным приступом

Елена Прошина

Одна из самых известных московских декораторов Татьяна Крылова госпитализирована прямо из театра. Как сообщает «МК», скорую 69-летней заведующей бутафорским цехом театра Ленком вызвали 10 мая около полудня из-за жалоб на сердце.

Известный декоратор Ленкома госпитализирована с сердечным приступом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крылову с предварительным диагнозом «нестабильная стенокрадия» доставили в городскую больницу № 1. Подробности состояния декоратора уточняются.

Напомним, что в апреле в больницу попала российская актриса театра и кино Любовь Толкалина. Артистка не назвала причины своего нахождения в медучреждении, однако отметила, что из-за стресса у нее появились проблемы со зрением.

Через две недели Любовь внезапно опубликовала свое фото в теплом сопртивном костюме и с большим рюкзаком за плечами. Толкалина призналась фанатам, что покидает Россию и отправляется покорять Эверест.

Общество,Татьяна Крылова,Любовь Толкалина,
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