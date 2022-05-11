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58 минут назад

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Елена Прошина

В Белгородской области до 25 мая продлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В российском регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 25 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал он.

Напомним, высокий уровень террористической опасности был введен 11 апреля. Кроме Белгородской области он также действовал в Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым. Такой же режим объявили на территории нескольких районов Краснодарского края.

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Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также подписал указ, продлевающий действие «желтого» уровня террористической опасности. Он будет действовать до 25 мая в Россошанском и Кантемировском районах.

Общество,Вячеслав Гладков,Александр Гусев,
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