В российском регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Белгородской области до 25 мая продлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«До 25 мая на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал он.
Напомним, высокий уровень террористической опасности был введен 11 апреля. Кроме Белгородской области он также действовал в Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым. Такой же режим объявили на территории нескольких районов Краснодарского края.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также подписал указ, продлевающий действие «желтого» уровня террористической опасности. Он будет действовать до 25 мая в Россошанском и Кантемировском районах.