В российском регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Белгородской области до 25 мая продлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков .

Напомним, высокий уровень террористической опасности был введен 11 апреля. Кроме Белгородской области он также действовал в Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым. Такой же режим объявили на территории нескольких районов Краснодарского края.