В России за сутки потушили 162 природных пожара

За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 162 природных пожара на площади 22 334 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

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«За прошедшие сутки 12.05.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 22 334 га», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации Авиалесоохраны, сейчас на территории страны действует ещё 104 лесных пожаров на площади свыше 14 425 га.