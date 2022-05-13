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2 часа назад

В России за сутки потушили 162 природных пожара

RT на русскомиещё 2

За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 162 природных пожара на площади 22 334 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

В России за сутки потушили 162 природных пожара
Фото: ТАССТАСС

«За прошедшие сутки 12.05.2022 г. в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 22 334 га», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации Авиалесоохраны, сейчас на территории страны действует ещё 104 лесных пожаров на площади свыше 14 425 га.

Ранее в МЧС сообщили, что практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка.

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