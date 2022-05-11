В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
51 минуту назад

Отели Турции отказались повышать цены для россиян

Lenta.ruиещё 2

Владельцы турецких отелей отказались повышать цены для россиян в предстоящем туристическом сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отели Турции отказались повышать цены для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным института статистики Турции, годовая инфляция в республике по итогам апреля ускорилась с 61 до почти 70 процентов. Турецкие отельеры понимают, что из-за введенных в отношении России западных санкций и удорожания авиабилетов вопрос стоимости проживания для туристов является ключевым, пояснили в АТОР.

«В апреле годовая инфляция в стране достигла 69,97 процента. Безусловно, расходы отельеров из-за роста цен в стране существенно выросли, но у нас нет экономически обоснованной возможности поднимать цены выше 10 процентов для российских клиентов, мы не хотим отпугнуть гостей высоким ценником», — рассказал операционный директор сети OTI Hotels & Resorts International Хакан Йылмаз.

Отмечается, что сокращение количества отечественных туристов, отдыхающих на курортах республики, ожидается незначительное — от 16 до 17 процентов по сравнению с прошлым годом. По итогам сезона 2022 года владельцы турецких гостиниц надеются, что доля проживающих в отелях россиян будет на уровне 25-30 процентов.

Ранее в мае эксперты туррынка назвали соотечественникам стоимость туров на Эгейское побережье Турции после запуска чартерных рейсов в Измир с 1 июня. Так, цена десятидневной путевки для двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 157 тысяч рублей.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители