Отели Турции отказались повышать цены для россиян

Владельцы турецких отелей отказались повышать цены для россиян в предстоящем туристическом сезоне вопреки рекордной годовой инфляции в стране. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным института статистики Турции, годовая инфляция в республике по итогам апреля ускорилась с 61 до почти 70 процентов. Турецкие отельеры понимают, что из-за введенных в отношении России западных санкций и удорожания авиабилетов вопрос стоимости проживания для туристов является ключевым, пояснили в АТОР.

«В апреле годовая инфляция в стране достигла 69,97 процента. Безусловно, расходы отельеров из-за роста цен в стране существенно выросли, но у нас нет экономически обоснованной возможности поднимать цены выше 10 процентов для российских клиентов, мы не хотим отпугнуть гостей высоким ценником», — рассказал операционный директор сети OTI Hotels & Resorts International Хакан Йылмаз.

Отмечается, что сокращение количества отечественных туристов, отдыхающих на курортах республики, ожидается незначительное — от 16 до 17 процентов по сравнению с прошлым годом. По итогам сезона 2022 года владельцы турецких гостиниц надеются, что доля проживающих в отелях россиян будет на уровне 25-30 процентов.