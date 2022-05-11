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1 час назад

В России ограничат скорость всех электросамокатов и моноколес

Ura.Ru

Все электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, ввозимые в Россию, будут должны иметь встроенный ограничитель скорости, функцию автоматического замедления и систему спутникового слежения. Такие правила собираются установить в новом ГОСТе, который разрабатывается Минпромторгом РФ, мэрией Москвы и ФГУП НАМИ.

В РФ введут существенное ограничение для электросамокатов и моноколес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минпромторге рассказали о разработке стандарта с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, сообщает «Коммерсант». Основным требованием нового стандарта является «вшитое» с завода ограничение скорости 25 километров в час. Отмечается, что эта функция должна быть во всех устройствах, а не только в кикшеринговых электросамокатах.

Также новым условием для сертификации ЭСИМ будет наличие спутниковой системы, которая будет принудительно ограничивать скорость в заданных районах. Также все самокаты должны быть оборудованы световозвращателями, а если они способны разогнаться до 25 километров в час, то еще передними фарами и задними фонарями.

Ранее сообщалось, что МВД и Минтранс РФ предложили изменить ПДД для электросамокатов. В Совете Федерации считают, что для электросамокатов необходимо ввести ОСАГО.

Общество,Коммерсант,Минтранс РФ,Минпромторг,Совет Федерации,Правительство Москвы,
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