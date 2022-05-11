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2 часа назад

Жители России и Южной Осетии смогут иметь двойное гражданство

Ura.Ruиещё 1

Россиянам и жителям Южной Осетии собираются разрешить иметь двойное гражданство. Соответствующее соглашение будет рассмотрено Госдумой РФ 17 мая.

Жители России и Южной Осетии смогут иметь двойное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17 мая Госдума может ратифицировать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между РФ и Южной Осетией, сообщают «Известия». В марте 2022 года этот документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без отказа от имеющегося. Лицам, получившим двойное гражданство, будут доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Уточняется, что проходить военную службу они будут на территории той страны, на которой постоянно проживают.

Во фракциях «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» заявили, что готовы поддержать документ. «Институт двойного гражданства будет работать на укрепление и развитие всех направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев.

Эксперты считают, что говорить о вхождении Южной Осетии в состав РФ преждевременно. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, еврпзийской интеграции и связам с соотечественниками Леонид Калашников, сообщивший о законопроекте о двойном гражданстве, воздержался от комментариев на тему референдума по присоединению республики к России. Однако он напомнил, что об историческом прошлом РФ и Южной Осетии, добавив, что рано или поздно они будут в одном государстве.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Предполагалось, что референдум состоится после 10 апреля, по завершении президентских выборов. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики.

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