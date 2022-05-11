Жители России и Южной Осетии смогут иметь двойное гражданство

Россиянам и жителям Южной Осетии собираются разрешить иметь двойное гражданство. Соответствующее соглашение будет рассмотрено Госдумой РФ 17 мая.

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17 мая Госдума может ратифицировать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между РФ и Южной Осетией, сообщают «Известия». В марте 2022 года этот документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, граждане одной страны смогут получать гражданство другой без отказа от имеющегося. Лицам, получившим двойное гражданство, будут доступны права на соцобеспечение, образование и медобслуживание. Уточняется, что проходить военную службу они будут на территории той страны, на которой постоянно проживают.

Во фракциях «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди» заявили, что готовы поддержать документ. «Институт двойного гражданства будет работать на укрепление и развитие всех направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев.