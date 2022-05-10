Россиянам напомнили о способах использования маткапитала

Материнский капитал, выдаваемый за рождение детей, нельзя обналичить, но есть достаточно способов по его реализации. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель и генеральный директор финансовой школы Vesperfin, профессиональный трейдер Арина Веспер.

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Ранее материнский капитал впервые попал в список пособий и выплат, подлежащих индексации по уровню инфляции. Таким образом, в 2022 году размер выплаты на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья уже получала материнский капитал, - 168,6 тысячи рублей. На третьего ребенка маткапитал выдается только тем семьям, в которых двое детей родились до 2007 года.

Материнский капитал представляет собой сертификат, наличные деньги получить нельзя, подчеркнула Арина Веспер.

«Вы можете получить только сертификат, который по заявлению сможете потратить на определенные цели. (…) Средства маткапитала можно распределять одновременно по нескольким направлениям», - пояснила она.