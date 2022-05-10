В Якутии житель села Борогонцы обругал ведущих, которые позвонили ему с незнакомого номера, чтобы сообщить о выигрыше автомобиля. Видеозапись эфира программы опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Эдуарда Дегтярева разбудили звонком из студии телеканала НВК «Саха». На просьбу представиться выигравший автомобиль якутянин отреагировал весьма резко.

«Еще чего! Ты-то кто? Куда звонишь?» - поинтересовался он.

Однако, когда ему сообщили, что он выиграл автомобиль, житель села Борогонцы обрадовался и попросил прислать ему машину вертолетом, так как переправа пока не работает.

В свою очередь ведущий канала Михаил Сергеев рассказал «Подъему», что за машиной Дегтяреву все же придется приехать самому, хоть он и живет на другом берегу реки.

«В зимнее время у нас действует ледовая переправа, поскольку сейчас уже весна, все автозимники закрыты, и пока не началась работа паромных переправ. Но за призом он приедет, скорее всего, сам, поскольку у нас ходят суда на воздушных подушках», - пояснил он.

Также Сергеев отметил, что автомобиль можно будет переправить после 20-х чисел, когда начнут ходить паромы.