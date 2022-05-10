В Кремлевском дворце объяснили фото гангстеров на концерте 9 мая

Пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский высказался после того, как в военной хронике на экране во время концерта, который 9 мая транслировал Первый канал, появилась фотография американских грабителей Бонни и Клайда. Об этом сообщает «Подъем».

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По словам Ярошевского, в настоящее время в ситуации разбираются со сторонней организацией, которая отвечала за видеоряд. В настоящее время он считает преждевременным называть причастную к этому компанию, так как выяснение всех обстоятельств не закончено.

«Конечно, это было ненамеренно. Исключительно ошибка, я уверен», — сказал Ярошевский.

Он добавил, что примерно представляет, как это могло произойти.

Первый канал/Library of Congress