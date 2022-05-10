Певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, который сейчас принимает участие в специальной операции на Украине. Клип на песню с кадрами боев опубликовало агентство Russia Today.

Струна часто появляется в кадрах военного корреспондента RT Андрея Филатова. Зрители узнают морпеха по красному рюкзаку, а сослуживцы характеризуют его как выдающегося, опытного командира.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».