Певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, который сейчас принимает участие в специальной операции на Украине. Клип на песню с кадрами боев опубликовало агентство Russia Today.
Струна часто появляется в кадрах военного корреспондента RT Андрея Филатова. Зрители узнают морпеха по красному рюкзаку, а сослуживцы характеризуют его как выдающегося, опытного командира.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее Путин заявил, что не существовало ни одного способа решить проблему Донбассу мирным путем, а если бы он был, то РФ бы его использовала.«Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — заявил глава государства.