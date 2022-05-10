Необычное явление заметили в российском городе в День Победы

«Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А ещё исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», — считает Ведерников.

Гало обычно появляется вокруг небесных светил, Солнца или, иногда, Луны. Наиболее редко гало может появиться вокруг мощных источников искусственного света, таких как уличные огни. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.