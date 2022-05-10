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3 часа назад

Назван средний возраст заёмщика в России

RT на русском

В России остаётся прежней тенденция последних лет по постепенному «взрослению» среднего российского заёмщика. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Назван средний возраст заемщика в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последний год средний возраст заёмщика увеличился на 0,2 года и, по данным на 1 апреля, составил 43,4 года.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение данного показателя отмечено в основном у заёмщиков старше 40 лет.

Отмечается, что в возрастном диапазоне старше 65 лет зафиксирован рост на 0,5 процентного пункта.

«От 40 до 49 лет — на 0,3 п. п., а от 60 до 65 лет — на 0,1 п. п. Кроме того, в общей возрастной структуре заёмщиков продолжает расти и доля граждан моложе 25 лет», — рассказал он.

Также эксперт отметил, что доля граждан моложе 40 лет (за исключением вышеупомянутых самых молодых заёмщиков) в целом продолжает сокращаться.

«При этом возрастная категория заёмщиков от 30 до 39 лет является и самой многочисленной — её доля в общей возрастной структуре составляет около 30%. Единственной возрастной группой граждан, доля которой за прошедший год не изменилась, оказались заёмщики от 50 до 59 лет», — заключил Волков.

Ранее стало известно число выданных россиянам микрозаймов в марте.

Общество,Алексей Волков,
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