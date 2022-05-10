Назван средний возраст заемщика в России

«При этом возрастная категория заёмщиков от 30 до 39 лет является и самой многочисленной — её доля в общей возрастной структуре составляет около 30%. Единственной возрастной группой граждан, доля которой за прошедший год не изменилась, оказались заёмщики от 50 до 59 лет», — заключил Волков.