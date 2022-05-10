Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в России

Большой блок высооплачиваевых вакансий - IT-сфера. До 200 тысяч рублей могут зарабатывать программисты разного направления, кторые могут дорабатывать клиентские приложения, заниматься написанием скоростных парсингов и поддерживать текущие решения. До 180 тысяч рублей в месяц предлагают программисту 1С. Среди его задач - работа в составе продуктовой команды, создание технического описания своих разработок, помощь аналитику.

В рейтинг также вошла вакансия рекрутера в крупную аутсорсинговую компанию. Сотруднику готовы платить до 162 тысяч рублей. До 140 тысяч рублей в месяц может заработать аккаунт-менеджер. На эту должность компания ищет кандидата, который будет заниматься обработкой запросов через мессенджер или email, а также проводить консультации. До 90 тысяч рублей может зарабатывать специалист по информационной безопасности. Среди требований к нему - высшее техническое образование с последующей переподготовкой, опыт работы не менее трех лет в компаниях с лицензией на криптографию. В его обязанности входит участие в проектах получения лицензии в области информационной безопасности.