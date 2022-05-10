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43 минуты назад

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в России

Российская Газетаиещё 1

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке мая. Ею стала должность агента по продажам банковских гарантий с зарплатой до 350 тысяч рублей. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы "Работа.ру".

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в России
Фото: ТАССТАСС

Далее следует вакансия менеджера по корпоративным продажам в образовательном центре с доходом до 250 тысяч рублей в месяц. Требуемые от соискателя компетенциии - выстраивание коммуникации с клиентами компании, презентация услуг, заключение договоров и выставление счетов.

Большой блок высооплачиваевых вакансий - IT-сфера. До 200 тысяч рублей могут зарабатывать программисты разного направления, кторые могут дорабатывать клиентские приложения, заниматься написанием скоростных парсингов и поддерживать текущие решения. До 180 тысяч рублей в месяц предлагают программисту 1С. Среди его задач - работа в составе продуктовой команды, создание технического описания своих разработок, помощь аналитику.

В рейтинг также вошла вакансия рекрутера в крупную аутсорсинговую компанию. Сотруднику готовы платить до 162 тысяч рублей. До 140 тысяч рублей в месяц может заработать аккаунт-менеджер. На эту должность компания ищет кандидата, который будет заниматься обработкой запросов через мессенджер или email, а также проводить консультации. До 90 тысяч рублей может зарабатывать специалист по информационной безопасности. Среди требований к нему - высшее техническое образование с последующей переподготовкой, опыт работы не менее трех лет в компаниях с лицензией на криптографию. В его обязанности входит участие в проектах получения лицензии в области информационной безопасности.

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