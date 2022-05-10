В Роспотребнадзоре рассказали о возможном возвращении штамма «дельта» в Россию

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, "дельта" тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к "омикрону" и его семейству увеличивается, "дельта" или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — сказал ученый.