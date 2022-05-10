В Роспотребнадзоре рассказали о возможном возвращении штамма «дельта» в Россию

Разновидность коронавируса «дельта» может вернуться в Россию, так как иммунитет к нему постепенно ослабевает, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, "дельта" тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к "омикрону" и его семейству увеличивается, "дельта" или ее потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — сказал ученый.
Согласно данным Роспотребнадзора, в период с 19 апреля по 4 мая доля «дельта»-штамма COVID-19 в РФ выросла с 0,5 до 2%.
Последствия коронавируса будут долго преследовать человека, если при болезни у него пропали обоняние и вкус, сообщила инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина.
Это симптомы говорят, что вирус поразил сильнее нервную систему, чем у других пациентов. В таком случае восстановление займёт несколько месяцев, в течение которых симптомы будут сохраняться.