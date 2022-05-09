Рогозин написал песню про русских

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал новую песню «Русские». Так он отреагировал на удаление его записей видеосервисом YouTube. Отмечается, что слова к ней он написал сам. Об этом пишет ТАСС.
«Слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов, слова мои, а хор, который звучит в песне, - это ребята с Байконура. Итак, песня "Русские"», - сообщил Рогозин.
Глава корпорации полагает, что решение видеосервиса об удалении его записей с канала «Роскосмос Медиа» отчетливо показывает стремление американской цензуры показывать пользователям только то, что соответствует их картине мира. Но у России свое, иное понимание истории.
«Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос», - напомнил политик.
Ранее Дмитрий Рогозин предупредил известного американского бизнесмена Илона Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение ВСУ спутниковой связью.