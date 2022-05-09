Вильфанд объяснил причину отмены воздушной части парада в Москве

Воздушная часть парада Победы в Москве была отменена из-за сильной облачности восточнее и юго-восточнее столицы, откуда должен был совершаться вылет авиации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что над самой Москвой облака разогнали, и воздушную часть парада провести было можно.

«А вот к юго-востоку, востоку и в других регионах очень сложная ситуация наблюдалась: мощное облакообразование, нижняя граница облаков — 200 метров», — заявил синоптик, добавив, что именно оттуда должны были вылететь самолеты.