Вильфанд объяснил причину отмены воздушной части парада в Москве

Воздушная часть парада Победы в Москве была отменена из-за сильной облачности восточнее и юго-восточнее столицы, откуда должен был совершаться вылет авиации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что над самой Москвой облака разогнали, и воздушную часть парада провести было можно.
«А вот к юго-востоку, востоку и в других регионах очень сложная ситуация наблюдалась: мощное облакообразование, нижняя граница облаков — 200 метров», — заявил синоптик, добавив, что именно оттуда должны были вылететь самолеты.
Напомним, что торжественный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны. По первоначальным планам парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако воздушную часть отменили из-за непогоды.