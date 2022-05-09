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39 минут назад

В Воронеже установили скульптуру бабушки со Знаменем Победы

ТАСС

Скульптуру бабушки с Красным Знаменем установили в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. В открытии памятника принял участие губернатор региона Александр Гусев, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

В Воронеже установили скульптуру бабушки со Знаменем Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"9 мая губернатор Александр Гусев принял участие в открытии деревянной скульптуры бабушки с красным флагом "Будем жить!". Памятник посвящен пожилой женщине, героине Донбасса, Анне Ивановне Ивановой, вышедшей с советским флагом к украинским боевикам и отказавшейся обменять красное знамя на продукты", - говорится в сообщении.

Воронежский скульптор и резчик по дереву Александр Ивченко с коллегой создали деревянную скульптуру, которую назвали "Будем жить!", знамя для нее доставили с фронта специальной военной операции.

"После завершения праздничных мероприятий скульптура с боевым знаменем останется в Воронеже - будет располагаться в Центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", - отметили в пресс-службе.

В начале апреля в интернете появилось видео, запечатлевшее, как украинский военнослужащий подошел к дому, из которого вышла бабушка с красным флагом - она надеялась встретить военных России. Боец ВСУ передал женщине пакет с продуктами, но взял у нее знамя, бросил на землю и наступил на него. Бабушка отказалась брать продукты.

Общество,Александр Ивченко,Анна Иванова,Александр Гусев,
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