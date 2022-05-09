В одном из петербургских автобусов пассажир с баяном скрасил поездку всем остальным народными хитами. Об этом сообщает "Фонтанка". Кондуктору пуститься в пляс помешал служебный долг, так что осталось лишь хлопать.

Фрагменты музыкальной поездки появились в Сети. «Сегодня ехал утром на смену, записал вот такое видео», — написал автор ролика 8 мая в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».